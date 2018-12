Memphis Depay speelt voor Kerstman en geeft iedere dag dure cadeaus weg

Eindhovens squadron oefent op grote hoogte boven immense zandbak in Arizona

6:00 YUMA/EINDHOVEN - Drie weken lang oefent 336 Squadron van Vliegbasis Eindhoven in de VS. Vanaf grote hoogte worden materialen uit een Hercules gedropt én wordt er zeer laag gevlogen. Boven de woestijn, dat is wel zo veilig.