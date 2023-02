Mening | Het is nog niet te laat om plan District-E aan te passen; felicitatie voor goedkeuring plan bij station Eindhoven

Heldhafti­ge Gerrie (92) laat zich niet oplichten door ‘de bank’: ‘Ongeloof­lijk hoe ver criminelen gaan’

EINDHOVEN - De 92-jarige mevrouw Gerrie Teurlincx vertelde deze week in het ED over de grote moeite die ze heeft met de toenemende digitalisering. Dezelfde dag nog probeerden criminelen al misbruik van haar situatie te maken. Gelukkig trapte de Eindhovense er niet in.

2 februari