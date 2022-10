Met Eindhovense Anne mee op de vuilniswagen: de trots én schaamte van een ‘oneervol’ beroep

Gezocht: Oranjefans die naar het WK in Qatar gaan

EINDHOVEN - Een dure vlucht en dito hotel en dan ook nog de portemonnee moeten trekken voor een kaartje voor de wedstrijd. Wie Oranje wil volgen op het WK in Qatar, moet daarvoor diep in de buidel tasten. En dan speelt er ook nog de hele discussie over de geschonden mensenrechten in het land. Wil je daar als supporter dan wel naar toe?

13:43