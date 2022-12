Met het gezin aan de spellingscontrole: E’Tyshra uit Eindhoven schreef eigen fantasyroman

EINDHOVEN - Helhonden, goden, magie en poorten naar een andere realiteit. Nee, het gaat hier niet over de nieuwste J.K. Rowling of Suzanne Collins, maar over de debuutroman van E’Tyshra Vugts (21) uit Eindhoven. Haar fantasieverhaal heeft ze zelf bedacht, geschreven en klaargemaakt voor de persen.

,,Vechters van de Nacht - Beschermers van de Onwetenden, zo heet het verhaal”, vertelt ze aan de keukentafel in het huis van haar ouders in Eindhoven-Noord. Dat Vugts, toneeltechnicus bij theater De Schalm in Veldhoven, thuis wordt omgeven door allerlei fantasie-invloeden blijkt door een rondgang door de woonkamer.

Die is namelijk aangekleed met allerlei beeldjes van Lewis Carrols Alice in Wonderland. ,,Allemaal van mijn moeder”, vertelt Vugts. Want de schrijver zelf? Die is helemaal weg van de modernere fantasieverhalen als Harry Potter, The Maze Runner en The Hunger Games. ,,Daar komt de inspiratie voor Vechters van de Nacht ook vandaan”, vertelt ze terwijl ze in haar kamer vol verzamelobjecten uit de tovenaarswereld van J.K. Rowling staat.

Het plot van Vechters van de Nacht doet dan ook denken aan zogeheten young adult-romans van begin deze eeuw: hoofdpersonage Velona komt tegen wil en dank in een geheime organisatie terecht, waar alleen mensen die magische portalen kunnen waarnemen zich bij kunnen aansluiten.

54 hoofdstukken en 122.000 woorden

Het idee om zelf een verhaal te schrijven ontstond bijna drie jaar geleden. ,,Ik ben natuurlijk geen professionele auteur, dus ik ben begonnen vanuit de gedachte: in een boek dat ik heb gelezen, gebeurt iets in een bepaalde setting, bijvoorbeeld in Harry Potter heb je de kwade tovenaar die weer aan de macht wil komen in de tovenaarswereld”, legt Vugts uit.

,,Maar wat nou als ik van die tovenaar een draak maak, in plaats van de tovenaarswereld een nieuwe fantasiewereld bedenk en de toverstafjes vervang door magie die uit de handen komt?”

Om tot een concreet verhaal te komen is Vugts vervolgens het begin- en eindpunt, plus de belangrijkste gebeurtenissen op papier gaan zetten. Zo vormde zich een rode draad ,,Maar dan moet je dus alles ertussenin gaan schrijven. Dat was af en toe wel heel lastig, want ik wilde niet te veel slechte dingen laten gebeuren, of bleek tijdens het teruglezen na een schrijfsessie dat sommige dingen toch niet helemaal klopten.”

Onder de streep heeft Vechters van de Nacht nu 54 hoofdstukken en 122.000 woorden. ,,En het oorspronkelijke idee bevatte tien hoofdstukken”, lacht Vugts. ,,Dus moet je nagaan hoeveel er uiteindelijk bij is gekomen.”

Zware verbeteringsrondes

Als Vugts het manuscript -haar eerste- vorig jaar naar een uitgever stuurt reageert deze enthousiast, maar er waren nog wel wat verbeterpunten. ,,Met name alinea's maken en de spelling waren nog niet goed”, aldus Vugts. Omdat verbetering door de uitgever te duur was voor een eerste roman, besloot ze dat gewoon zelf te doen.

,,Je krijgt dan een documentje met waar je op moet letten: vervoegingen, spellingsregels, noem maar op. Heel veel. Maar goed, toch zelf aan de slag gegaan. Alinea’s aangebracht. Uren zitten verbeteren, soms ook in mijn pauzes bij De Schalm. Ik heb het aan mijn vader en mijn moeder laten lezen, maar steeds ontdekten we weer een nieuw foutje.”

Dus is het gezin op een gegeven moment maar met zijn vieren gaan kijken. ,,Mam, pap, mijn zusje en ik. Na drie keer doorspitten, een periode van vier maanden, en verbeteren waren we klaar. En allemaal met een fulltimebaan hè.”

Vechters van de Nacht - Beschermers van de Onwetenden is te koop via boekscout.nl en ligt bij verschillende winkels in de regio, waaronder Boekhandel Van Piere in Eindhoven.

