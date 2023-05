Met het Proeflokaal bij de Genneper Hoeve gaat een oude wens in vervulling

‘300 kilo paling per nacht bij Schimmelse molen’; alles over de Dommel ligt vast

SINT-OEDENRODE - In Het Stroomgebied van de Dommel - 1200 pagina’s in twee delen - wordt de beek in al zijn facetten belicht. Een van de vele verhalen gaat over de visvangst in vroeger tijden. ,,We bakten de paling op de plattebuiskachel.”