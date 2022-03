Met jerrycans in de rij voor goedkope Belgische benzine: ‘In twee dagen de omzet van een week’

Oekraïense vluchtelin­gen in Eindhovens zorgcen­trum Ekelhof, ook opvang op drie andere plekken

EINDHOVEN - De laatste klusjes, meubels in de kamers en poetsen. Dan is voormalig zorgcentrum Ekelhof aan de Sint-Claralaan in Eindhoven klaar om Oekraïense vluchtelingen op de vangen. Samen met het Leger des Heils gaat pandeigenaar Wooninc. het gebouw beheren. De eerste mensen komen vrijdag aan.

17 maart