Microlab in Eindhoven opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Regio met spoed op zoek naar opvang voor 2000 vluchtelin­gen; Eindhoven heeft 500 plekken in beeld, buurgemeen­ten zoeken mee

EINDHOVEN - Zuidoost-Brabant gaat circa 2000 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Eindhoven heeft 500 plekken in het vizier die snel in gebruik te nemen zijn. Helmond heeft nog geen locaties. Andere gemeenten in de regio zijn ook druk op zoek.

5 maart