Middeleeuwen waren niet zo grauw, blijkt uit veertig jaar experimentele archeologie in preHistorisch Dorp

EINDHOVEN - Anneke Boonstra bouwde in 1982 de eerste replica van een boerderij uit de ijzertijd. Veertig jaar later is ze nog steeds actief als vrijwilliger bij het pottenbakken in het preHistorisch Dorp in Eindhoven.

Ook zonder de tijdmachine van professor Barabas kun je reizen in de tijd. Schieten met een middeleeuwse pijl en boog, ijzer smeden zoals dat in de ijzertijd gebeurde en kennismaken met de ridders voordat ze op kruistocht gingen naar het Midden-Oosten. Het kan weer, nu het seizoen voor het veertig jaar oude preHistorisch Dorp in de Genneper Parken is begonnen. Dankzij het mooie weer was er al veel volk op de been tijdens het jubileumweekend.

Nog een jubileum

Shayenne en Ingmar uit Eindhoven (beiden 24) weten zaterdag de roos goed te raken met pijl en boog. Meestal dan, één keer verdween de pijl in de heg erachter. Hij was hier als kind al eens. ,,Toen vond ik het al leuk dat we echt mee konden doen in plaats van alleen maar kijken. Ik was vooral verwonderd over wat we meemaakten. Nu heb ik meer inzicht in de geschiedenis en begrijp ik de verhaallijn.” Het stel had het Dorp uitgekozen om de eerste verjaardag van hun relatie te vieren.

Zelf doen wat mensen vroeger deden, ofwel experimentele archeologie, is ook de essentie van het Eindhovense museum. Dat gold veertig jaar geleden al, toen Anneke Boonstra met een aantal zielsverwanten naast de zandvang van de Tongelreep een hoeve uit de ijzertijd nabouwde, met gereedschap uit die tijd.

Nog altijd is ze vrijwilligster bij de groep pottenbakkers. Vandaag heeft Boonstra veel kijkers bij haar demonstratie. ,,Ik heb twee kinderen en zie het preHistorisch Dorp als mijn derde.” Het is een stevige jongen geworden, en directeur Ward Rennen van Eindhoven Museum heeft volop vertrouwen dat hij kan uitgroeien tot een volwassen museum Vonk.

Het preHistorisch Dorp trok dit weekend veel bezoekers dankzij het mooie weer.

Intussen leven achttien meiden van Scouting Mierlo zich uit met de opdracht om verschillende voorwerpen te zoeken die her en der zijn verstopt. ,,Af en toe gaan we een weekend op stap en dit is een prima bestemming”, vertelt een van de leidsters. ,,Geschiedenis vinden de meiden heel interessant. Zo hebben ze vandaag geleerd dat de muren van deze boerderij zijn gemaakt van klei en poep.”

Nieuwe inzichten

Historisch onderzoek door te leven en werken zoals je denkt dat mensen dat destijds deden leidt steeds tot nieuwe inzichten, vertelt hoofd preHistorisch Dorp Yvonne Lammers. ,,Dat betekent dat als we nu de hoeve uit de ijzertijd zouden bouwen, dat anders zouden doen dan Boonstra dat veertig jaar geleden deed.”

Lammers wijst ook op de rol van Eindhoven Brainport voor de geschiedschrijving. ,,Dankzij een hier ontwikkelde rasterelektronenmicroscoop konden we een analyse maken van een gevonden stukje textiel. Nu weten we dat ook in de Middeleeuwen felgekleurde kleding werd gedragen. Terwijl we geneigd waren te denken dat er alleen maar aardse kleuren werden gebruikt. En door onderzoek naar aangebrande etensresten in een gevonden pan leerden we dat jagers meer plantaardig voedsel aten dan we dachten.”

De driejarige Dré en zijn vijf jaar oudere zus Lynn wrijven met een ronde steen graan in een stenen schaal tot meel. ,,Daar gaan we brood mee bakken”, weet Dré. Lynn vertelt dat ze niet met de steen moet slaan, omdat er dan splinters in het meel kunnen komen. Dát hoeft ze niet uit te proberen, ze snapt het ook zo wel.

