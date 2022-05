Miljoenen voor onderzoek: TU/e zet Eindhoven opnieuw op de kaart als ‘kunststof stad’

Arie Koudijs is met 92 jaar nog steeds ‘gretig om te winnen’ op de tennisbaan

EINDHOVEN - Tachtig leden heeft tennisvereniging NogFit en Arie Koudijs is met zijn 92 jaar de oudste. Maar fanatiek, want hij tennist vier keer per week en liever nog vijf keer. En de ‘Benjamin’, zoals hij wordt hij genoemd, is nog gretig om te winnen.

30 april