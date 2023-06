Miljoenensubsidie voor zelfherstellende vaten; Eindhovense remedie tegen etalagebenen

Met plannen voor 1480 woningen start de laatste fase van megapro­ject Strijp-S in Eindhoven

EINDHOVEN - Door de nieuwe woontorens in de laatste fase van Strijp-S in Eindhoven op te rekken tot maximaal 95 meter hoogte, is er plaats voor in totaal zo'n 1480 woningen. Dat zijn er een kleine 400 méér dan aanvankelijk gepland. Ook is er ruimte voor extra groen tussen de gebouwen in de gebied Glaslaan-Kastanjelaan-Torenallee.