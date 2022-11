Minder melders maar meer klachten over vlieghinder Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Nu de luchtvaart na de coronacrisis weer volledig op stoom is gekomen, stijgt ook het aantal klachten over geluidhinder rond Eindhoven Airport. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar kwamen 2000 klachten méér binnen. Het aantal melders echter daalde met 30 procent, van 751 naar 522.

In totaal werd in drie maanden tijd ruim 14.000 keer een klachtenformulier op samenopdehoogte.nl ingediend, tegen ruim 12.000 in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen er minder gevlogen werd.

Klein groepje

Verreweg de meeste klachten zijn afkomstig van een klein groepje omwonenden. Acht mensen dienden in totaal 7.929 klachten in, gemiddeld een kleine duizend per persoon.

Vergeleken met vijf jaar geleden wordt er nu veel meer geklaagd over het geluid van vliegtuigen. Toen was er slechts sprake van 7700 klachten in het drukke, derde kwartaal.

Verreweg de meeste hindermeldingen hebben betrekking op de burgerluchtvaart. Militaire vluchten waren er minder, en leverden ook minder klachten op. Nog altijd wordt in Eindhoven (noord) de meeste hinder ervaren, gevolgd door Son en Breugel. Tussen 7.00 en 8.00 uur is de overlast het grootst.