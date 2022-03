Minderbedeelden kunnen gratis ‘winkelen’ bij de voorraadkast van Rian van Herk

Automobi­list zwaar onder invloed aangehou­den na achtervol­ging door Eindhoven, heeft groot mes op zak

EINDHOVEN - Een man is zaterdagavond na een korte achtervolging aangehouden in de wijk Oud-Woensel in Eindhoven. Hij was zwaar onder invloed van amfetamine en had een groot mes bij zich.

28 maart