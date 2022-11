Minister Mark Harbers over geld voor bereikbaarheid regio: ‘Brainport dient een enorm nationaal belang’

Pool (33) sliep in Eindhoven in een auto en wil leven beteren voor zijn toekomsti­ge dochtertje

EINDHOVEN - ‘Heerlijk’, dacht een dakloze Pool toen hij in juli in Eindhoven een auto zag staan met een open raampje. ,,Hier kan ik lekker rustig in slapen.” Een paar dagen later pakte de politie hem op en was het gedaan met de rust.

10 november