Mist rond keten schoonheidssalons Just Wellness

Een van hen is Pieter Meulendijks. Hij stond gisteravond even voor vijven voor een gesloten deur bij de vestiging aan de Limburglaan in Eindhoven. ,,Hartstikke failliet”, denkt hij. ,,Voor 199 euro kon ik onbeperkt terecht voor periodieke ontharingsbehandelingen.” Hij zou na acht tot tien behandelingen voor langere tijd vrij zijn van lichaamshaar. ,,Maar na achttien maanden zijn die behandelingen om de paar weken nog steeds nodig. Ik begin me af te vragen of die lamp wel werkt.”



Meulendijks is lang niet de enige met klachten. Ook op de website van consumentenprogramma Radar regent het klachten over de onderneming die vestigingen heeft in onder meer Eindhoven (op drie locaties), Amsterdam, Tilburg en Breda. Vorige maand nog werd een gloednieuwe Just Wellness-schoonheidssalon in Den Bosch geopend. Om het succes van de in rap tempo uitdijende keten van ontharingscentra te vieren werd eind vorig jaar nog groots uitgepakt met een personeelsfeest in Eindhoven waar onder meer Ali B zijn opwachting maakte.