Moeder van Michael P., de man die Anne Faber vermoordde, wil hulp voor familie van daders: ‘Wij hadden een veilige plek nodig’

Eindhoven Airport: Mogelijk overlast door vertraagde vluchten die na 23.00 uur landen

8 oktober EINDHOVEN - Vrijdagavond landen naar verwachting meer vertraagde vluchten tussen 23.00 en 24.00 uur dan gebruikelijk op Eindhoven Airport. Aanleiding is de verstoring in de operatie vanwege de dichte mist in de ochtend.