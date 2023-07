Moederbedrijf DAF haalt recordwinst

met video Ravage na ongeluk met vier auto's en vrachtwa­gen op A2 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Op de A2 ter hoogte van Eindhoven heeft dinsdagmiddag rond 15.00 uur een ongeval met vier auto's en een vrachtwagen plaatsgevonden. Het ging mis tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt. De weg in de richting van het zuiden is dicht. Verkeer kan er via de vluchtstrook echter nog wel langs.