Mogelijk steekincident in woning Eindhoven, slachtoffer naar ziekenhuis

De handel is er (bijna) klaar voor, de vrijmarkt in Eindhoven kan beginnen: ‘Man, er is hier nog plaats zat’

EINDHOVEN - Ze sjouwen met dozen of trekken volgepakte karretjes met spullen het Stadswandelpark in Eindhoven in. Anderen doen het vervoer maar liever met de auto, maar dat levert kleine files op rond het park. Anderen zijn druk met het uitpakken en uitstallen en de vroege vogels hebben dié klus er al op zitten. De handel is er (bijna) klaar voor: de vrijmarkt in Eindhoven kan beginnen.

27 april