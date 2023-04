Mogelijk tijdelijke huurder voor Steentjeskerk; Sinterklaashuis komt in het gedrang

Vijf redenen waarom PSV de zege tegen Spakenburg heel eventjes uitbundig mocht vieren

PSV slaagde er dinsdagavond in om tegen amateurclub SV Spakenburg om ook dit seizoen de finale van het bekertoernooi te halen, waarin Ajax of Feyenoord de tegenstander wordt. Die zege werd eventjes uitbundig gevierd met de eigen aanhang, die meegereisd was naar het Utrechtse dorp.