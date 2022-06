Mogelijk vuurwapen ontdekt bij Eindhoven Airport: terminal weer open

Eindhovens autobe­drijf Prins vreest voor ban op rijden op autogas: ‘Elektrisch rijden niet voor iedereen betaalbaar’

EINDHOVEN - Kunnen we vanaf 2035 alleen nog een elektrische auto kopen of blijft er ruimte voor rijden op autogas? Prins uit Eindhoven volgt met argusogen de stemming komende week hierover in het Europees Parlement.

