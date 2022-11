Moment van de waarheid voor Brainport in schimmenspel om miljarden: ‘Het is ongekend spannend’

Grote brand op woonwagen­kamp Eindhoven mogelijk aangesto­ken door jongens die vuurwerk gooiden

EINDHOVEN - Mogelijk is de grote brand die zondagmiddag woedde op een woonwagenkamp in Eindhoven ontstaan door jongens die vuurwerk in één van de woningen gooiden. In een video is te zien dat meerdere ‘vuurwerkmatten’ in een woonwagen worden gegooid.

18:17