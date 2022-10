Moordpartijen in Uganda en spanningen in Meerhoven, in beide gevallen bood de VR-bril uitkomst

Professor van de TU/e redde Bunker in Eindhoven van de sloop: ‘Sentiment speelde zeker een rol’

EINDHOVEN - Het had niet veel gescheeld of de Bunker van de TU/e aan de Kennedylaan was ten prooi gevallen aan de slopershamer. Architectuurhistoricus Bernard Colenbrander van de TU/e redde de betonnen kolos van de sloop.

27 oktober