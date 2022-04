Motor verdwenen na ongeluk in Eindhoven waarbij 21-jarige man zwaargewond raakte

De botsing vond plaats op de kruising van de Doctor Berlagelaan met de Alard du Hamelstraat. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De bestuurder van de auto was ongedeerd. Een 21-jarige man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Wat zijn rol in het ongeluk was en of hij de bestuurder van de verdwenen motor is, is niet bekend.