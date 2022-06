Motoragent en bestuurder van crossmotor botsen bij achtervolging

Hermes zet het mes in busritten. Oorzaken: personeels­te­kort en hoog ziektever­zuim

EINDHOVEN - Busreizigers in Zuidoost-Brabant doen er deze dagen goed aan om van tevoren te controleren of hun bus wel rijdt. Hermes is deze week -een maand eerder dan gebruikelijk- gestart met de vakantiedienstregeling. En dat betekent: minder bussen op een groot aantal trajecten.

