Motorrijder scheurt veel te hard door Eersel en is rijbewijs kwijt

indebuurt.nl Koninklijk bezoek: 6 x foto's van Máxima in Eindhoven

Van Dutch Design Week tot Koningsdag: in Eindhoven is van alles te beleven en dat blijft ook niet onopgemerkt bij koningin Máxima. Zo nu en dan brengt de koningin een bezoek aan onze stad. De laatste keer was niet eens zo lang geleden: in februari 2023. Blik even terug.