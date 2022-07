Motorrijder zwaargewond door botsing met auto in Eindhoven

Gaslek in apparte­ment aan Sonseweg Eindhoven: gebouw tijdelijk ontruimd

EINDHOVEN - Een bewoner van een flat aan de Sonseweg in Eindhoven heeft dinsdagmiddag tijdens het klussen in de keuken een gasleiding geraakt. Dat gebeurde rond 16.25 uur. Bij het boren in de muur werd de leiding geraakt. Daardoor stroomde er gas het appartement in.

5 juli