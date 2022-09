Muziek in de sfeer van pruttelende koffie, koud bier en een ouwe bank: Helden van het Zuiden

De Hertog Jan zaal van het Parktheater was voor driekwart gevuld, met voor een groot deel muziekliefhebbers van boven de zestig. Maar toch bleef het met de aankondiging van ‘Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Anneke van Giersbergen e.a.’ niet bij liedjes begeleid op gitaar. Ja, Als ge ooit kwam voorbij, ontroerend als altijd en gastheer Van der Doelen opende solo met Dood van zíjn held JW Roy. Maar de Eindhovense Melissa Janssen waagde zich aan Nutbush City Limits van Tina Turner en Leif de Leeuw en Sem Jansen zongen van hun helden The Eagles het nummer Life in the Fast Lane. Anneke van Giersbergen leefde zich uit met Babooshka van Kate Bush en Van Maasakkers eerde zijn West-Vlaamse leermeester Willem Vermandere.

Inleidend interview

Het idee is dat zes muzikanten uit het zuiden nummers uitkiezen van hun eigen helden. Steeds hield Van der Doelen een inleidend interview over het waarom van die keuze, waarbij hij af en toe ruimte nam voor zijn eigen herinneringen ‘want het is óók mijn vrijdagavond!’.

Zo leerden we dat de platenkast in het ouderlijk huis van Van Giersbergen behalve plaats aan Beatles, Stones, Van Maasakkers (jawel) ook plaats bood aan klassieke muziek, van Edvard Grieg bijvoorbeeld. De Peer Gynt Suite zit zó in haar hoofd gegrift dat ze er een zingende Engelstalige uitvoering van durfde brengen.

Waar nodig werden de muzikanten ondersteund door een zeskoppige band, met een keur aan instrumenten zoals piano, sax, viool, accordeon, cello, gitaar, drums en basgitaar. De gastheer vertelde dat hij zelf vroeger opkeek naar The Band. Hij koos voor een zeer herkenbare uitvoering van Up on Cripple Creek. Zijn, dankzij baard en rossig haar treffende gelijkenis met drummer en zanger Levon Helm, hielp zeker mee.

Geen toegift, want 'we hebben niet meer’

De voorstelling was gepland voor 100 minuten, maar liep gemakkelijk met een half uur uit, hoewel Van der Doelen waarschuwde dat er geen toegift zou zijn ‘want we hebben niet meer’. Het tekende de sfeer van de avond, waarbij ook nog de hond van een van de muzikanten de hele avond op het podium lag. Na een tweede voorstelling zaterdagavond, ook in het Parktheater, waagt het gezelschap zich zondag in Amsterdam. De stad waarvan de naam bij voormalig PSV-voetballer Van der Doelen nog wat moeilijk over de lippen komt. ,,We gaan naar De Kleine Komedie en eigenlijk valt het daar wel mee”, zei hij vrijdagavond na de voorstelling. ,,Ik stond daar al eens eerder op het podium en heb toen bedankt dat ik meer applaus kreeg dan ik verwacht had voor iemand met een PSV-shirt wat ik toen droeg.”

Praatjes tussendoor spannend

Ook Melissa Janssen en Gerard van Maasakkers keken terug op een mooie avond. Zij vond vooral de praatjes tussen het zingen door spannend. Ze hoopt uit te groeien tot een festivalartiest. Hij heeft zijn sporen verdiend en vond het geheel ‘fantastisch’. ,,Ik snap dat je mij niet meteen associeert met Tina Turner, maar ik vind het heerlijk om buiten mijn eigen tuintje te kijken.” Mooi was ook zijn eigen vertaling van I Stood by the River van de onvolprezen Eindhovense americanaliefhebber Ad van Meurs.

De Kleine Komedie omschrijft de wereld van Van der Doelen met ‘pruttelende koffie, koud bier en een ouwe bank’. De sfeer daarvan komt wel overeen met die van de vrijdagavond in het Parktheater. Zo gaan de muzikanten na afloop tussen hun bezoekers iets bestellen aan de bar.