Muziekgebouw Eindhoven verder zonder zakelijk directeur

Automobi­list belandt onderstebo­ven in sloot bij afrit Eindhoven Airport, had mogelijk gedronken

EINDHOVEN - Een automobilist is zaterdagavond een sloot in gereden langs de N2 bij Eindhoven. De auto eindigde ondersteboven in het water bij de afrit naar Eindhoven Airport. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder mogelijk had gedronken en onder invloed achter het stuur zat.