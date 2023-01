Muzikale ode voor veteraan Joe Cattini, de eerste Local Hero van Eindhoven

Roland Grimberg (Jumbo) is Nuenens Ondernemer van het Jaar, Riene Huijbers wint Young Talent Award

NUENEN - Roland Grimberg is in Nuenen verkozen tot Ondernemer van het Jaar 2022. De filiaalhouder van de Jumbo-supermarkt in het centrum kreeg afgelopen weekend de prijs vanwege zijn succesvolle bedrijfsaanpak en oog voor sociaal personeelsbeleid.

15:32