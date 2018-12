Muzikanten herdenken doodgestoken Sarah (21), Joel S. uit Eindhoven zit nog vast

Drummer Jellybean Johnson, die onder anderen voor Prince heeft gedrumd en later Sarah’s mentor werd, heeft geschokt gereageerd op het nieuws. ,,Wat ik leuk vond aan haar, was dat ze net zo hard op de drums sloeg als jongens. Ik kan nog steeds niet geloven dat er zoiets ergs met haar is gebeurd”, vertelde hij tegen lokale nieuwsbronnen uit Minnesota.



Al een paar dagen na haar dood werd er een inzamelingsactie in het leven geroepen om de terugvlucht en de begrafenis voor Sarah te kunnen bekostigen. ,,Sarah was een prachtige, levendige jonge vrouw en een getalenteerd muzikant. Haar glimlach kon een kamer doen oplichten”, schrijft de initiatiefnemer op de crowdfunding-pagina. Er is bijna 50.000 dollar opgehaald.



Volgens een woordvoerder van de Erasmus Universiteit, waar de jonge vrouw psychologie studeerde, is in de kosten voor de terugvlucht echter al voorzien. ,,Alle internationale studenten in Nederland hebben een verplichte verzekering die dit soort gebeurtenissen dekt. Dat betekent dat Sarah’s familie niet opdraait voor de kosten van de repatriëring.”