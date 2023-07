Mysterie: hoe groeide de Berenkuil uit tot de graffiti-hotspot van Eindhoven?

Twee blunders in de bloedhitte: FC Eindhoven na rust de betere tegen eredivisio­nist Fortuna Sittard

Zonnebrandcrème was van levensbelang zaterdagmiddag in Kelpen-Oler, tijdens het eerste oefenduel van FC Eindhoven richting het nieuwe seizoen. In het Limburgse dorp speelden de blauw-witten gelijk tegen eredivisionist Fortuna Sittard: 1-1. Alle goals vielen voor rust, en het waren allemaal flaters.