‘Na 500 jaar mannen is het tijd voor een vrouw als burgemeester van Eindhoven’, petitie voor burgermoeder online

EINDHOVEN - ,,Eindhoven is toch zo modern en innovatief? Waarom hebben we dan nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad?” Anne Veenstra van creatieve organisatie Anne Regelt vindt dat Eindhoven nu de kans moet grijpen en moet kiezen voor een burgermoeder.

Burgemeester Jorritsma maakt in september plaats voor zijn opvolger. Eindhoven heeft in vijfhonderd jaar alleen maar mannen als baas van de stad gehad. Dat moet anders volgens Veenstra. Daarom is ze de campagne Kies Haar en de petitie ‘Kies haar na 500 jaar’ gestart. De petitie is tot nu toe door 155 vrouwen én mannen ondertekend en loopt nog tot 1 mei.

Enquête te kort en te sturend

Op de vraag of we niet gewoon de beste moeten kiezen, ongeacht vrouw of man, antwoordt Veenstra resoluut: ,,Daar moeten we dus vanaf. Dat schrikt vrouwen af om te solliciteren. Zij hebben nog een te grote achterstand op mannen. We moeten een hele goede vrouw kiezen en dat kan ook de beste zijn. We vragen vrouwen massaal te solliciteren.”

Aanleiding voor de petitie was de enquête van de gemeente eind januari waarin werd gevraagd waar een burgemeester aan moet voldoen. De uitslagen worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets, wat op 19 april gebeurt. ,,Die enquête bestond uit twee vragen, veel te kort en veel te sturend. Bij de dertien eigenschappen en kwaliteiten kon je er maar vier aankruisen, terwijl ik er veel meer belangrijk vind en bij de open vraag waar de burgemeester aan moet voldoen was maar een regeltje ruimte. Om mijn mening te geven had ik veel meer plaats nodig.”

‘Ik zou me schamen’

Veenstra vond al snel medestanders die de Kies haar campagne wilden opzetten. De harde kern bestaat naast Veenstra uit Ilka van Steen (Stone Writings), Marjolein Senden (inwoner), Ineke Hurkmans (Jump Movement) en Katrien van de Camp (YellowSunshine). De campagne staat op Instagram en linkt naar de petitie. Daarin wordt onder andere geconstateerd dat Eindhoven nog nooit een vrouwelijke burgemeester heeft gehad en dat nummer 5 van de Global Goals gendergelijkheid is. Dat betekent dat vrouwen politieke, economische en maatschappelijke gelijke rechten moeten krijgen.

Quote Waarom zou een vrouw van 45- geen burgemees­ter van Eindhoven kunnen zijn? Anne Veenstra, Anne Regelt

,,Ik zou me als Eindhovenaar schamen als onze burgemeester anno 2022 een blanke man van boven 50 is. Niet omdat hij dit niet zou kunnen maar waarom zou een vrouw van 45- het niet kunnen?”

Ludieke actie, maar wel serieus

De petitie wordt op 4 mei aangeboden aan iedereen die directe invloed heeft op de benoeming van een nieuwe burgemeester in Eindhoven, te weten de gemeenteraad, commissaris van de Koning, de selectiecommissie en de minister.

,,Het is een ludieke actie, maar dat betekent niet dat we er niet keihard voor moeten gaan dat vrouwen serieus gaan solliciteren. Om dat wat gemakkelijker te maken hebben we een voorbeeld van een sollicitatiebrief gemaakt.”

Heeft Veenstra al vrouwen in gedachten, iemand die perfect zou zijn voor deze functie? ,,Nou, Eindhoven is een grote stad, dus het is wel belangrijk dat ze ervaring heeft opgedaan.”