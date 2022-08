Na de deelfiets, -auto en -scooter krijgt Eindhoven nu 200 deelbakfietsen

De deelbakfiets is volgens de gemeente een serieus alternatief voor de auto, omdat het daarmee ook mogelijk is om kinderen of spullen te vervoeren. Dat was altijd nog een reden om de auto te pakken. Cargoroo heeft in het voorjaar via social media een oproep gedaan aan Eindhovenaren wie graag een deelbakfiets in de buurt wil. Op basis van een analyse van de stad en de reacties via social media maken de wijken Strijp-S, Strijp-R, Philipsdorp, Vonderkwartier, Tuindorp en Joriskwartier de meeste kans.