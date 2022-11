Na de erkenning ook het geld: ‘Een historisch moment voor de regio Eindhoven’

De scooters van Go Sharing verdwijnen, maar in Eindhoven blijven ze: dit wordt de situatie

EINDHOVEN - De felgroene scooters, fietsen en auto’s van Go Sharing verdwijnen in 32 gemeenten uit het straatbeeld, maar niet in Eindhoven. Vorige week verklaarde Go Sharing dat wordt afgeschaald in steden waar de scooters, fietsen en auto’s niet rendabel zijn. Gaat er in Eindhoven iets veranderen?

10 november