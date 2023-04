‘Na een saaie vergaderdag ben ik blij dat ik weer de wijk in mag’, Dijsselbloem geniet van zijn tournee

Terug op de plek waar vader en opa Anthony crashte én overleefde in 1945: ‘Dat was niet te verkroppen’

BEST - Anthony Weber was op 27-jarige leeftijd het enige bemanningslid dat overleefde, van de bemanningen van twee bommenwerpers die in 1945 botsten boven Best. Nabestaanden van de Britse piloot bezochten zondag de plek in Best waar hun vader en opa toen aan de dood ontsnapte.