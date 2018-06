Na Evoluon ook 'Philips sterrenwacht' in de etalage

Leapp failliet, winkel Eindhoven dicht

8 juni EINDHOVEN - Leapp heeft vrijdag bij de rechtbank in Amsterdam uitstel van betaling aangevraagd. De surseance is in overleg met de bewindvoerder omgezet in een faillissement. De vestiging in Eindhoven, op de kop van de Kleine Berg en de Grote Berg, is sinds vrijdag tot nader order dicht.