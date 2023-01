Na ruim honderd publicaties valt het doek voor uitgeverij Dodo Pers in Eindhoven

Leonne Cuppen stopt met Yksi Expo

EINDHOVEN - Leonne Cuppen heeft afscheid genomen van Yksi Expo, dat zij 31 jaar geleden oprichtte. Stichting We Are, een groep jonge ontwerpers, vestigt zich nu in het pand op Strijp-S. Zij gaan de ruimte gebruiken voor werkplaatsen, een café-restaurant en designshop, evenementen en tentoonstellingen.