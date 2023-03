Na tien maanden blessures was Patrick eindelijk terug op het voetbalveld, tot hij wéér een harde knak hoorde

Stunten in de laatste periode? Helmond Sport wil er nog niet aan denken: ‘Elke week gekke uitslagen’

Nee, de voorgaande 29 wedstrijden van Helmond Sport bieden bijster weinig perspectief op een stunt in de laatste periode. Maar het schema van de komende weken? Dat is niet het allerlastigste, al wil Bob Peeters daar niet in mee. Het uitduel met FC Dordrecht van zondag is al ‘lastig’ genoeg.