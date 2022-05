Na twee jaar weer paarden in de arena van Concours Hippique Eindhoven

Zo heurt het eigenlijk op het Concours Hippique in Eindhoven

EINDHOVEN - Vrouwen die wijdbeens een paard berijden; dat was vroeger ondenkbaar. Dat heurt niet, was de opvatting. En daarom werd het dameszadel ontwikkeld, zodat vrouwen in hun Victoriaanse jurken toch stijlvol konden paraderen.

6 mei