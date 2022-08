Na twee maanden fulltime zoeken heeft Yash eindelijk een slaapplek

Bewoners wilden Eindhoven­se wijk ’t Hool niet overlaten aan Philips en gemeente

EINDHOVEN - In 2020 bestond de Eindhovense wijk ’t Hool vijftig jaar. Alle activiteiten rondom het jubileum konden niet doorgaan vanwege corona. Maar vanaf dit weekend is er tot en met zondag 11 september een tentoonstelling over de geschiedenis van deze bijzondere wijk, een beschermd stadsgezicht.

14 augustus