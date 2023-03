Naakte ‘glasdans’ en hoe ervaren blinde mensen kunst? Een bont performance-weekend bij United Cowboys

Fynn (21) maakt kunst van zijn videoclips: ‘Meer dan alleen billen schudden’

EINDHOVEN - Zuidoost-Brabant barst van de beloftevolle jonge creatievelingen. Wat maken ze, waarom doen ze dat juist hier en wat is hun droom? Aflevering 12 van cultuurserie Goed Bezig: muziekvideo-regisseur Fynn Cats (21) uit Eersel. ,,Ik ben een kunstenaar in de entertainmentwereld. Honderdduizend tot een miljoen mensen zien mijn werk en visie terug in de muziekclips die ik produceer.”