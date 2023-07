Niemand belde bij de teruggetrokken Adriaan (77) aan, terwijl hij al een half jaar dood in zijn huis lag

EINDHOVEN - Buurtbewoners kenden hem als een excentrieke, teruggetrokken man. Maar dat de 77-jarige Adriaan mogelijk ruim een half jaar dood in zijn huis in de Achtse Barrier in Eindhoven lag, komt voor iedereen toch als een schok.