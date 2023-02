Nieuw boek over 100-jarig Vonderkwartier trekt veel belangstelling

Vrachtwa­gen­ver­bod voor Tivolilaan in Eindhoven uitgesteld: ‘Weer een aanflui­ting’

EINDHOVEN - Het vrachtwagenverbod dat is aangekondigd voor de Tivolilaan in Eindhoven is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De maatregelen gaan woensdag nog niet in maar op een later moment, liet de gemeente weten aan bewoners.