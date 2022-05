Nieuw college Eindhoven bijna rond, deze partijen vinden elkaar in samenwerking

Chaos op de Kruis­straat in Eindhoven na ingreep om er juist rust te krijgen: ‘Het is wachten tot dit misgaat’

EINDHOVEN - Een nieuwe rijrichting op de Kruisstraat in Eindhoven veroorzaakt chaotische taferelen. De maatregelen waren bedoeld om rust te krijgen in de drukke straat maar veel overlast is verplaatst naar de Nieuwe Fellenoord. Daar klagen bewoners over de bonte stoet voertuigen die gedwongen de straat door moet.

