Nieuw theatergezelschap Oortwolk zet kinderen aan het denken met humor

EINDHOVEN - Met haar nieuwe jeugdtheatergezelschap, Oortwolk, én haar prentenboek ‘Vreemde vogels’, zit Eindhovense theatermaker Suzanne van der Horst (45) er lekker in. Waar ze meestal voor scholen optreedt, staat ze op 24 april met haar voorstelling ‘Behoorlijk boos’ in Bibliotheek Eindhoven.

,,Optreden voor kinderen is misschien nog meer kicken dan voor volwassenen. Kinderen zijn zo’n dankbaar publiek, die geloven er helemaal in. ‘Behoorlijk boos’ is gemaakt voor kinderen in groep 3 en 4. Ik merk dat zij er echt in opgaan en luisteren. Na afloop willen ze zelfs met je knuffelen. Het slaat goed aan, want vanaf september spelen we ‘m soms wel acht keer per week”, vertelt Van der Horst.

Nieuw publiek: kinderen

Eind 2020 was Oortwolk officieel een feit en begon Van der Horst met de voorstellingen op basisscholen. ,,Ik timmer al bijna 20 jaar aan de weg als theatermaker en heb bij Brabantse theaters en festivals een solo gespeeld. De keerzijde van alleen optreden is dat je altijd grotendeels moet zorgen dat een theater jouw voorstelling koopt en dat er publiek komt. Ik wilde graag dat het wat meer ging rollen en wil vooral veel spelen. Daarom richt ik me nu op het onderwijs met Oortwolk. Met impresariaat Buro Bannink verkoop ik de voorstellingen aan scholen. Dan zit je zaal in één keer vol met een mooi publiek: kinderen.”

Volledig scherm ‘Behoorlijk boos’ van Oortwolk © Jesse Hanssen

Op basisscholen in heel Nederland speelt de voorstelling. Vaak kopen scholen het stuk in en gaan ze met de klas naar het theater in de buurt. ,,Dat is veel leuker voor de kinderen. Die magie die je in het theater meemaakt is zo mooi. Theater verrijkt je wereld. Lang niet alle kinderen komen met theater in aanraking, maar zo wel. We breken iets open wat in het dagelijks leven moeite kost, waar mensen misschien niet snel over praten. In het theater kun je geraakt worden en krijgen onderwerpen letterlijk een podium. Er is ruimte voor ieders verbeelding.”

Doorpakken

In haar voorstellingen staan emotie en sociaal-emotionele vaardigheden centraal. Het boek ‘Is er dan niemand boos?’ van Toon Tellegen gaf haar inspiratie voor de eerste voorstelling: ‘Behoorlijk boos’. ,,Het idee voor een theaterstuk ontstond in 2019 al. Dat presenteerde ik toen bij Buitenkunst, waar ik al jaren werk. Dat sloeg zo aan en ik had er zoveel plezier in, dat ik dacht: ‘Ik moet meteen doorpakken en er een voorstelling van maken’. Met actrice Lonne Gosling speel ik dit stuk. Het gaat over boosheid en hierna maak ik voorstellingen over faalangst, vreugde en verdriet. Alles met een lichtvoetige benadering, maar het zet je ook aan het denken.”

,,Het houdt niet op bij de voorstelling, want we reflecteren daarna met de kinderen. Daarvoor hebben we vragen ontwikkeld met een psychotherapeut die ervaring heeft met onderwijs en theater. Het is zeker geen therapie, maar we willen wel weten waarover we praten met de kinderen. We weten vanuit onze dramaopleiding hoe je een groep meeneemt en vragen stelt.”

Thuiswedstrijd

In Bibliotheek Eindhoven heeft Van der Horst een thuiswedstrijd op 24 april. ,,Ik vind het heel leuk om bij de bieb te spelen. De bibliotheek was de eerste die de voorstelling afnam”, vertelt ze.

Ook op 9 april treedt Van der Horst op, maar dan bij De Boekenberg in Eindhoven. Daar leest ze voor uit haar prentenboek ‘Vreemde vogels’. Ze werkte hieraan met illustratrice Sanne van Winden. ,,Het verhaal gaat over drie vogels die op vakantie gaan, maar zich uiteindelijk nogal verliezen in de voorbereidingen. Nu ik erover denk, gaat het verhaal vooral over mij”, lacht ze. ,,Het schrijven van een kinderboek was voor mij een droom. Ik vind het schrijven én brengen van taal aan kinderen een feestje.”

