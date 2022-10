Nieuwe bomen op het Stratumseind in Eindhoven maken pleintje nu al mooier

Zusjes Eek bieden inbrekers 1000 euro om sieraden terug te krijgen

EINDHOVEN – Roos en Geertje Eek van atelier Tweek-Eek, van wie in de nacht van zondag op maandag de hele collectie sieraden gestolen is, bieden de inbrekers 1000 euro om de spullen terug te krijgen. ‘Voor jullie heeft het geen waarde, het levert jullie ook niets op’, zo richten ze zich woensdagavond via een bericht op Facebook tot de inbrekers. ,Zo heeft het voor jullie ook nog zin.’

