Nieuwe club voor voormalig PSV-rechtsback Santiago Arias

Pinksterge­meen­te wil ‘rotte’ toren Maranatha­kerk nog steeds slopen, al weigert gemeente vergunning

EINDHOVEN - Geloofsgemeenschap de Pinkstergemeente in Eindhoven gaat in beroep tegen de weigering van het college van B&W voor een sloopvergunning voor de toren van de Maranathakerk. De gemeente wil de - gammele - toren behouden omdat die monumentaal is.

8 februari