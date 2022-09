Nieuwe coronaprikronde: GGD Brabant Zuidoost is er klaar voor

Het ‘24/7 gevoel’ is niet helemaal bereikt, maar eerste editie van Nacht van Strijp-S smaakt naar meer

EINDHOVEN - Oké, het is niet 24 uur achter elkaar zoals de bedoeling was, maar volgens de normale openingstijden. De eerste editie van de Nacht van Strijp-S ging dit weekend van start. ,,Dit was een uitgelezen mogelijkheid om te testen.”

4 september