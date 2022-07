Nieuwe GGD teststraat weer bij ijsbaan in Eindhoven; ‘We hadden de oude nooit af moeten breken’

Obesitas centraal tijdens informatie­avond Catharina Ziekenhuis; artsen geven ook toelich­ting over nieuwe medicijnen

EINDHOVEN - Het obesitasteam van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven houdt 12 juli een speciale informatieavond over de mogelijke behandelingen voor patiënten met ernstig overgewicht. Daarbij gaan artsen ook in op de nieuwe medicijnen die sinds kort beschikbaar zijn.

30 juni