Nieuwe Nachtmis met hiphop en worstenbrood, halal en vegetarisch

,,Je trok je netste kleren aan. Ons ma dekte alvast de tafel voor als je terugkwam. In de kerk bij ons in Overloon was het altijd net te koud, het rook naar wierook, wat ik smerig vond. Een uur lang moest je je mond dichthouden, daarna kwam de verlossing. De kerk zat vol, het had wel iets. Al was het ook wat hypocriet: normaal zat er bijna niemand. Thuis kreeg je worstenbroodjes en chocomel. Dan zat je gezellig bij elkaar, met kerstlichtjes en -liedjes. Als je de dag erna opstond had je echt het gevoel dat kerst was begonnen.”

Quote Het was me gaan dagen wat die pastoor allemaal zei tijdens de mis… Daar kon ik echt niks mee Mike Weerts, acteur en initiator Nieuwe Nachtmis

Ergens halverwege de middelbare school ging Mike Weerts niet meer mee. De kerk maakte plaats voor de kroeg op kerstavond. ,,Puur heiligschennis, haha. Maar wat de pastoor allemaal zei tijdens de mis… Daar kon ik echt niks mee.”

Later brak Weerts helemaal met zijn geloof. Maar de behoefte aan een bezinningsmoment vlak voor kerst bleef. ,,Een verstild momentum samen met anderen, voordat je je in het kerstgedruis begeeft.”

Dat werd De Nieuwe Nachtmis. De Augustijnen van de Paterskerk hadden aanvankelijk wat moeite met de titel, omdat het iets is dat het katholicisme toekomt. ,,Toen ze zagen dat we de traditie eigenlijk gewoon voortzetten, vonden ze het juist mooi.”

Volledig scherm Nieuwe Nachtmis met Mike Weerts en Iris Penning in 2021 © ED

Iedereen is welkom zaterdag, bendrukt Weerts. Na afloop is er worstenbrood - halal en vegetarisch - en chocomel. Het thema is verdraagzaamheid. ,,Want die is soms ver te zoeken de laatste tijd”, zegt Weerts. ,,Er is vaak weinig ruimte om iets te zeggen, zonder dat je keihard onderuit wordt geschoffeld. Het gaat er soms niet meer om met welke intentie je iets zegt, maar wat je zegt. Natuurlijk is het goed om oude patronen te doorbreken, te forceren, maar je kunt nu door moraalridders ergens op afgerekend worden, terwijl je het heel anders bedoelde. Laten we een beetje lief blijven voor elkaar.”

‘Waanzinnige verhalen’

Tijdens de nachtmis treden Eindhovense artiesten op, zoals rapper Fresku en luitspeler Orkun Agir. Wat heeft Agir met kerstmis? ,,Helemaal niks eigenlijk. Mijn ouders zijn van Turks/Georgische komaf. We hadden soms een kerstboom thuis, maar echt gevierd werd het niet. We kwamen wel samen met de familie, puur omdat iedereen vrij was. Met het religieuze aspect heb ik niks, wel met de liedjes, de muziek, de cultuur en de waanzinnige verhalen die erbij horen.” Speelt hij zaterdag kerstmuziek op zijn luit? ,,Misschien wel. Maar ik denk het niet, haha.”

Nieuwe Nachtmis, zaterdag 24 december, Paterskerk Eindhoven.