Nieuwe Philips-topman Roy Jakobs weet ook alles van goedkoop tanken en hoe je China aan waterkokers van Philips krijgt

Zijn praatje houdt hij met bravoure als hij in 2019 hoog in de Amsterdamse Breitnertoren uitleg geeft over allerlei nieuwe Philips-producten. Het is een opwarmertje voor IFA in Berlijn, de grootste technologiebeurs van Europa. Roy Jakobs vertelt en doet voor hoe iemand in bed zijn snurkende partner een flinke por geeft om een einde te maken aan dat luide gesnurk.